Путин поздравил президента Узбекистана с Днём независимости республики

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Путин поздравил президента Узбекистана с Днём независимости республики

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/ Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин направил в Узбекистан поздравления своему коллеге Шавкату Мирзиёеву с Днём независимости республики.

— В поздравлении глава Российского государства отметил успехи, достигнутые дружественным Узбекистаном в социально-экономическом развитии, и рост авторитета страны на международной арене, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Там добавили, что Владимир Путин высоко оценил отношения между Россией и Узбекистаном, выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет активно развиваться, страны будут взаимодействовать "в региональных делах в интересах народов России и Узбекистана, в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии".

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