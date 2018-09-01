Путин поздравил президента Узбекистана с Днём независимости республики

Президент РФ Владимир Путин направил в Узбекистан поздравления своему коллеге Шавкату Мирзиёеву с Днём независимости республики.
— В поздравлении глава Российского государства отметил успехи, достигнутые дружественным Узбекистаном в социально-экономическом развитии, и рост авторитета страны на международной арене, — сообщили в пресс-службе Кремля.
Там добавили, что Владимир Путин высоко оценил отношения между Россией и Узбекистаном, выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет активно развиваться, страны будут взаимодействовать "в региональных делах в интересах народов России и Узбекистана, в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии".
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