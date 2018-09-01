"Родились в рубашке". Пассажир объяснил, почему лайнер в Сочи не взорвался

По его словам, перед аварийной посадкой железная птица около 40 минут кружила над морем и израсходовала почти всё топливо.

Один из пассажиров самолёта Boeing-737, который совершил неудачную аварийную посадку в сочинском аэропорту, рассказал о пережитом. Мужчина подтвердил, что ЧП произошло из-за бушевавшей в городе непогоды. Интервью с ним опубликовал телеграм-канал Mash.

— Я был на этом борту. четырёх раненых в травматологию увезли. Умер начальник спасательной группы, не выдержало сердце, он — персонал аэропорта. Посадка проводилась в шторм и на потоки воды по взлётной полосе. С первого раза не получилось, ушёл на второй круг, со второго раза, но реверс не делал, а тормозил колодками, и сильная скорость была, из-за того что ветер боковой — он увеличил скорость при посадке и, когда катились, тоже поддавал, — рассказал пассажир.

По его словам, из-за скорости не хватило полосы, в результате чего авиалайнер с 166 пассажирами на борту выкатился за ограду и рухнул в реку Мзымта. На этом несчастья не закончились: у "боинга" загорелся левый двигатель и оторвало оба крыла. Спасло авиалайнер от взрыва сильное течение, которым уносило керосин, продолжавшийся ливень, а также то, что около 40 минут железная птица кружила над морем и израсходовала почти всё топливо.

После эвакуации "загорелось всё вокруг", и люди спасались как могли. Собеседник телеграм-канала рассказал, что самолёт сел в 2:57, пожарная первая приехала в 3:08, а огонь ликвидировали в 3:31. Пассажир признался, что смотрел на часы каждую минуту и постарался заснять происходящее.

— Другие рейсы отправили на запасные аэропорты. Нам так не повезло как им. Но мы родились в рубашке и хоть это страшно, зато живы все. Багаж ещё не получил никто. Много описывать не буду, вся организация на 2 с минусом, — резюмировал пассажир.

Ранее Лайф опубликовал первые фотографии искорёженного самолёта Boeing-737 и видео первых секунд после посадки, на которых видно испуганных пассажиров, которые зовут родных в темноте. В результате ЧП пострадали 18 человек, погиб один из сотрудников аэропорта, выводивших людей из объятого пламенем самолёта.