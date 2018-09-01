Президент Польши рассказал о важном уроке Второй мировой войны

Анджей Дуда напомнил, что нужно соблюдать международное право, а также сказал об уважении и сотрудничестве.

В польском городе Тчев, где сегодня состоялась траурная церемония по случаю 79-й годовщины начала Второй мировой войны, президент Польши Анджей Дуда заявил, что эта война стала необычайно важным уроком для всего мира.

— Мы понесли в той войне огромные потери. Это необычайно важный урок для Польши, для поляков, а прежде всего — для целого мира, как важно сотрудничество, уважение, соблюдение международного права, которое несёт в себе абсолютную гарантию покоя, — сказал польский лидер.

Кроме этого, Дуда отметил, что в результате войны Польша перестала существовать, так как была разорвана Советским Союзом и Германией.

В ходе мероприятий глава государства посетит Шпенгавский лес, где с сентября 1939-го по февраль 1940 года фашисты расстреляли, по разным данным, от пяти до семи тысяч человек.

Тчев и Вестерплатте были выбраны местами проведения памятных мероприятий, так как первыми приняли удар гитлеровской армии — в 4:35 и 4:45 утра 1 сентября 1939 года.