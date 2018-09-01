Новая Lada 4x4 будет дешевле Renault Duster

Отмечается, что производство текущей версии отечественного внедорожника сохранится.

Новый внедорожник Lada 4x4 будет стоить дешевле кроссовера Renault Duster. Об этом сообщает издание Autonews.ru со ссылкой на экс-главу "АвтоВАЗа" и нынешнего вице-президента Groupe Renault Николя Мора.

Мор рассказал, что, согласно ценовой политике компании, при схожих характеристиках обеих моделей Lada выйдет несколько дешевле Renault. Однако новая модель выйдет дороже уже существующей модели Lada 4x4.

Цены на автомобиль текущего поколения Lada 4x4 начинаются от 499 900 рублей. Самый доступный Renault Duster стоит 689 000 рублей.

— Мы сохраним производство текущей модели Lada 4х4 при запуске новой версии. Производить их будут параллельно. Мы даже работаем над улучшениями в текущей модели Lada 4х4, кое-что в этом плане уже было сделано, — пояснил Николя Мор.