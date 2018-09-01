Песков заявил, что убийство Захарченко приведёт к повышению напряжённости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было провокацией и приведёт к повышению напряжённости в регионе.

— Это безусловно провокация. Ещё предстоит окончательно выяснить, кто стоит за ней, — сказал Песков.

Он добавил, что эта провокация "не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации минских договорённостей".

Напомним, 31 августа в Донецке при взрыве бомбы в кафе "Сепар" глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение и вскоре скончался. В Москве уверены, что за убийством 42-летнего политика, как и других лидеров ополчения, стоит киевский режим. Исполняющим обязанности руководителя республики стал Дмитрий Трапезников, ранее занимавший пост вице-премьера. В ДНР и ЛНР объявлен трёхдневный траур.