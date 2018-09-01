Песков заявил, что контакт Путина с и.о. главы ДНР пока не запланирован

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Песков заявил, что контакт Путина с и.о. главы ДНР пока не запланирован

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее президент России выразил соболезнования в связи с гибелью Александра Захарченко и назвал его убийство подлостью.

В графике президента России Владимира Путина на данный момент нет каких-либо контактов с исполняющим обязанности главы ДНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Нет, сейчас не планируется, — ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, накануне в ресторане "Сепар" в Донецке произошёл мощный взрыв. Находившийся в заведении глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение и позже скончался в больнице. И.о. главы ДНР был назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера республики.

Президент России выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко. Владимир Путин назвал убийство главы ДНР подлым и рассчитывает, что все причастные к преступлению будут наказаны.

Как ранее писал Лайф, и.о. главы ДНР пообещал продолжить курс Захарченко.

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