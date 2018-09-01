Джеймса Бонда могут убить в новом фильме

Вокруг этой картины уже произошло несколько скандалов, её покинул режиссёр Дэнни Бойл.

Исполнитель роли Джеймса Бонда британский актер Дэниэл Крэйг и продюсер бондианы Барбара Брокколи решили убить героя в новом фильме об агенте 007. Такую новость сообщил The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, убийство агента Её Величества может стать "эффектной концовкой" нового фильма, а также создать интригу, выживет герой на самом деле или же коронную фразу "Бонд. Джеймс Бонд" зритель услышит в последний раз.

По данным некоторых СМИ, разногласия относительно столь серьёзного решения могли стать причиной ухода с поста режиссёра ленты Дэнни Бойла, который назвал эту идею "смехотворной".