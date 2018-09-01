Песков назвал убийство Захарченко провокацией

По словам дипломата, кто именно стоит за терактом в центре Донецка, предстоит установить.

Убийство главы ДНР Александра Захарченко является провокацией, которая "ведёт к повышению напряжённости в регионе" и препятствует началу реализации Минских договорённостей, а также процессу урегулирования в целом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе, — отметил представитель Кремля на брифинге. По словам Пескова, кто именно стоит за терактом в центре Донецка, предстоит установить.

Напомним, вчера в ресторане "Сепар" произошёл мощный взрыв. Бомба была заложена прямо у входа — по одной из версий, её замаскировали под светильник. В результате погиб глава ДНР Александр Захарченко, против которого и был организован теракт. Также стало известно о гибели телохранителя лидера ополчения и ранении 12 человек.