В России начались продажи новой Lada Granta

За новенький автомобиль отечественного производителя придётся заплатить минимум 420 тысяч рублей.

С 1 сентября в России стартуют продажи автомобилей семейства Lada Granta нового поколения. Премьера автомобиля состоялась на Московском международном автосалоне.

Новое поколение было расширено до четырёх базовых моделей: седан, лифтбэк (версии, которые были и ранее), хетчбэк и универсал. В общей сложности покупателям предлагается 56 версий нового авто в зависимости от типа кузова, двигателя и перечня опций.

Широк будет и диапазон цен на новую Granta. Так, за седан в комплектации Standart покупателям придётся заплатить 419 900 рублей, а максимальная версия Luxe с пакетом Prestige обойдется в 572 800 рублей. Дороже всего будет стоить универсал аналогичной версии — около 600 000 рублей.

По сообщениям агентства "Автостат", за первые семь месяцев текущего года в нашей стране было реализовано чуть более 53 тысяч автомобилей Lada Granta, что позволяет модели быть третьей в стране по популярности.