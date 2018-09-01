В Самарской области в ДТП с грузовиком погибло пять человек

В Исаклинском районе Самарской области пять человек погибли в аварии с участием грузовика и трёх легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
— По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — отметили там.
По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с тремя легковыми машинами.
Ранее Лайф рассказывал, как в Тольятти водитель пропустил скорую помощь и получил за это штраф.
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