Путин встретился в Сочи с Алиевым

Президенты России и Азербайджана отметили, что отношения между странами развиваются.

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава российского государства отметил, что эти встречи носят регулярный характер.

— И это естественно. У нас очень обширное взаимодействие. Мы называем его стратегическим партнёрством, — добавил Путин, подчеркнув, что отношения между двумя странами развиваются и по политической линии, и по экономической.

Алиев, в свою очередь, добавил, что отношения между государствами развиваются эффективно.

Главы государств намерены в ходе встречи обсудить также вопросы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.