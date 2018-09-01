Путин встретился в Сочи с Алиевым

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава российского государства отметил, что эти встречи носят регулярный характер.
— И это естественно. У нас очень обширное взаимодействие. Мы называем его стратегическим партнёрством, — добавил Путин, подчеркнув, что отношения между двумя странами развиваются и по политической линии, и по экономической.
Алиев, в свою очередь, добавил, что отношения между государствами развиваются эффективно.
Главы государств намерены в ходе встречи обсудить также вопросы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
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