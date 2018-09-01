"Мы горим". Появилась запись переговоров аварийно севшего в Сочи лайнера

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"Мы горим". Появилась запись переговоров аварийно севшего в Сочи лайнера

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Экипаж самолёта Boeing 737 авиакомпании Utair начал самостоятельно эвакуировать пассажиров из загоревшегося после посадки в сочинском аэропорту самолёта ещё до прибытия пожарных. Об этом свидетельствует аудиозапись переговоров пилотов самолёта с диспетчером воздушной гавани.

На первых минутах экипаж спокойно обсуждает погодные условия с сотрудниками аэропорта. Во время последнего разговора пилот сообщает, что людей начали выводить из авиалайнера, и кричит: "Мы горим".

<p>Фото: <a href="https://t.me/Lshort" target="_blank">LIFE SHOT.</a></p>

Ранее Лайф опубликовал видео первых секунд после аварийной посадки, на котором испуганные пассажиры пытаются найти своих близких в темноте, выкрикивая их имена. Всё это озаряется светом объятого пламенем авиалайнера.

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