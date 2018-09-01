В России упростили процедуру получения загранпаспорта

Изменения обрадуют жителей населённых пунктов и административных округов с населением более 50 тысяч человек.

С 1 сентября в России упрощается процедура получения заграничного паспорта. Теперь жители страны смогут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тысяч человек.

Заявление о выдаче биометрического загранпаспорта можно подать через многофункциональные центры, в том числе онлайн. После процедуры оформления документа он будет выдан заявителю в этом же МФЦ.

Добавим, что с февраля 2018 года право выдавать загранпаспорта нового поколения получили многофункциональные центры в городских округах и районных центрах, где проживает более 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения.