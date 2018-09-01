Пострадавшие при аварии в Сочи получат страховые выплаты до 2 млн рублей

За компенсацией они смогут обратиться после лечения, собрав необходимые документы.

Пострадавшие при аварии самолёта Boeing 737-800 в Сочи получат компенсации в страховой компании "Сургутнефтегаз". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

— Размер компенсации установлен законодательством в пределах 2 миллионов рублей и зависит от полученных травм, — пояснил президент ВСС и Национального союза страховщиков отвественности (НССО) Игорь Юргенс.

По его словам, ситуация находится под особым контролем ВСС, а сама организация будет оказывать помощь пострадавшим в получении выплат.

Пострадавшим необходимо предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения.

Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Кадры с места происшествия попали на видео.