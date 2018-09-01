Аваков допустил проведение в Донбассе международной операции

По словам главы украинского МВД, экологическая обстановка в регионе "может привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента".

Глава МВД Украины Арсен Аваков не исключил проведение в Донбассе международной операции. Об этом говорится в его статье для украинского издания "Зеркало недели. Украина", в которой он заявляет о масштабных процессах разрушения экосистемы региона.

"На основании открытых источников" украинский министр делает вывод, что экологическая обстановка в Донбассе может угрожать не только Украине, но и Европе. В списке, который приводит Аваков, — подтопление шахт и проседание грунтов, выход "мёртвой" воды и её попадание в водоёмы и систему водоснабжения населения, химическое и радиоактивное загрязнение, а также риск техногенных аварий.

По словам главы украинского МВД, всё это "может привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента". Несмотря на такое громкое заявление Аваков заявил, что на сегодняшний день украинские власти не имеют достоверной информации о ситуации в Донбассе.

— Возможно, дело зашло уже настолько далеко, что требуется неотложная широкомасштабная международная операция, — добавил он.

Как писал Лайф, в июле украинские пограничники получили приказ "готовиться к возвращению" Донбасса.