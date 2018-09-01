Советник Порошенко намекнул на причастность Киева к убийству Захарченко

Советник президента Украины Юрий Бирюков намекнул на возможную причастность Киева к теракту против главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. После убийства лидера ополчения политик опубликовал фотографию генерал-майора Игоря Лунёва, командующего Силами специальных операций ВСУ, отдающего честь.

Сопроводил Бирюков снимок словами "Обожаю эту фотку…". В комментариях к посту в "Фейсбуке" он заверил, что фото не связано с гибелью Захарченко.

Напомним, 31 августа около 17 часов в кафе "Сепар" в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР в Донецке произошёл мощный взрыв. По одной из версий, бомба была замаскировали под светильник. В результате погиб Александр Захарченко, против которого и был организован теракт.