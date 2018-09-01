В УПЦ опровергли сообщения СМИ о решённом вопросе с автокефалией церкви

Там рассказали, что в настоящее время в Константинополе изучают вопрос о таком отделении.

Украинская православная церковь Московского патриархата опровергает информацию о предоставлении Константинополем автокефалии церкви, о чём ранее говорилось в украинских СМИ.

— В своей речи митрополит Эммануил никоим образом не сообщал о том, будто Константинопольский патриархат принял решение предоставить автокефалию Церкви в Украине, — говорится в сообщении пресс-службы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

Как отмечается, патриарх Варфоломей оповестил патриарха Кирилла о том, что с апреля в Константинополе изучают возможные варианты передачи автокефалии УПЦ.

Удалось ли Константинопольской патриархии за это период найти варианты предоставления независимости, в данный момент не уточняется.

В июле президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что патриарх Константинопольский Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию непризнанному Киевскому патриархату. В УПЦ МП тогда рассказали, что заявления константинопольского патриарха не считают необычными.