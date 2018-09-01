В столичном метро начал курсировать поезд "Градоначальники Москвы"

На кольцевой ветке Московского метрополитена запустили тематический поезд "Градоначальники Москвы", сообщает агентство городских новостей "Москва".
В каждом вагоне можно ознакомиться с историями из жизни города в различные эпохи. Точкой отсчёта стал 1709 год, когда Пётр Первый утвердил должность губернатора Москвы.
В поезде подобрано свыше 100 фактов о Москве, а в оформлении вагонов использованы литографии, фотоматериалы и различные малоизвестные факты. Запуск поезда приурочили ко дню города.
Ранее в подземке начал курсировать тематический поезд "Город образования".
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