В столичном метро начал курсировать поезд "Градоначальники Москвы"

В этом составе можно узнать более 100 фактов о том, как жил город в разные эпохи.

На кольцевой ветке Московского метрополитена запустили тематический поезд "Градоначальники Москвы", сообщает агентство городских новостей "Москва".

В каждом вагоне можно ознакомиться с историями из жизни города в различные эпохи. Точкой отсчёта стал 1709 год, когда Пётр Первый утвердил должность губернатора Москвы.

В поезде подобрано свыше 100 фактов о Москве, а в оформлении вагонов использованы литографии, фотоматериалы и различные малоизвестные факты. Запуск поезда приурочили ко дню города.

Ранее в подземке начал курсировать тематический поезд "Город образования".