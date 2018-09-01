В Москве из наземного транспорта убрали турникеты

Нововведение позволит избавиться от очередей на посадку и сократить длительность поездки.

Наземный транспорт Москвы стал бестурникетным после того, как контролирующие устройства убрали из более восьми тысяч автобусов и троллейбусов. Теперь пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью любого установленного в салоне валидатора. Об этом рассказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

— Благодаря этому нововведению время посадки на наземный транспорт в среднем сократится с пяти минут до 30 секунд, а длительность поездки — на 5–20%, — пояснил чиновник.

Отмечается, что турникеты создавались как средство борьбы с безбилетным проездом, но сейчас уже стали неактуальными. Ликсутов добавил, что проезд лучше оплачивать сразу. По его словам, это позволит московским властям регулярно обновлять подвижной состав городского транспорта, совершенствовать инфраструктуру и добавлять новые сервисы ради удобства жителей.