Путин поздравил актёра Сергея Гармаша с 60-летием

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Путин поздравил актёра Сергея Гармаша с 60-летием

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Сергей Гармаш. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр родился 1 сентября 1958 года. В 2006-м он был удостоен звания народного артиста России.

Президент России Владимир Путин поздравил с актёра Сергея Гармаша с 60-летием. В размещённой на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил талант и востребованность народного артиста России.

— Вы всегда играете ярко, искренне, убедительно. Подаёте пример преданного служения актёрскому искусству, — добавил президент.

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года. В 2006-м был удостоен звания народного артиста России. Актёр является одним из ведущих в театре "Современник". Помимо того, он известен своим участием в большом количестве фильмов, среди которых "72 метра" Владимира Хотиненко, "12" Никиты Михалкова, "Стиляги" Валерия Тодоровского, "Край" и "Матильда" Алексея Учителя, "Ёлки" Тимура Бекмамбетова. Также Гармаш снимался в сериалах "Каменская", "Бригада" и многих других.

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