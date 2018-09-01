Путин поздравил актёра Сергея Гармаша с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с актёра Сергея Гармаша с 60-летием. В размещённой на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил талант и востребованность народного артиста России.
— Вы всегда играете ярко, искренне, убедительно. Подаёте пример преданного служения актёрскому искусству, — добавил президент.
Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года. В 2006-м был удостоен звания народного артиста России. Актёр является одним из ведущих в театре "Современник". Помимо того, он известен своим участием в большом количестве фильмов, среди которых "72 метра" Владимира Хотиненко, "12" Никиты Михалкова, "Стиляги" Валерия Тодоровского, "Край" и "Матильда" Алексея Учителя, "Ёлки" Тимура Бекмамбетова. Также Гармаш снимался в сериалах "Каменская", "Бригада" и многих других.
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