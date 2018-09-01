Илона Маска пытались сместить с должности главы Tesla

Предложение было отвергнуто большинством голосов на собрании акционеров компании, которое состоялось в июне.

Глава компании Tesla мог лишиться своей должности, сообщает U.S News & World Report. Инициативу о смещении Маска с должности выдвигали представители инвестиционной компании BlackRock.

Предложение было выдвинуто в июне на совете акционеров. Однако большинством голосов было решено отвергнуть инициативу BlackRock о смещении Илона Маска с поста руководителя Tesla.

Представители BlackRock мотивировали своё предложение тем, что компания Tesla так и не смогла реализовать планы по выпуску автомобилей Model 3.

Ранее Лайф сообщал о том, что из-за сбоя в США встали электромобили Tesla.