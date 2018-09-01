ЦБ рассказал, когда будет пик инфляции

Также отмечается, что повышение ставки НДС коснётся не всех, а только две трети товаров и услуг.

Годовая инфляция в России достигнет максимального значения в первом квартале 2019 года. Об этом говорится в докладе Банка России "Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию".

— По оценкам Банка России, диапазон вклада НДС в инфляцию с учётом всей совокупности факторов достаточно широк и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта, — говорится в документе.

Отмечается, что повышение основной ставки НДС затронет две трети товаров и услуг потребительской корзины, относительно которой идёт расчёт инфляции. Остальные категории облагаются по льготной ставке (10%) или освобождены от НДС.

Ранее Лайф рассказывал, что в Минэкономразвития не исключили ускорение инфляции в России во втором полугодии 2018 года из-за падения рубля в августе.