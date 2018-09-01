В ДНР заявили, что Киев может начать наступление в Донбассе уже 14 сентября

Ранее в ДНР было зафиксировано, что украинские войска приведены в боевую готовность.

Украинские военные могут начать наступление в Донбассе уже 14 сентября. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на источники в штабах операции объединённых сил и ОТГ "Восток".

По словам Басурина, информацию о подготовке к наступлению подтверждают и данные, которые были ранее получены с беспилотников. При этом он отметил, что для того чтобы скрыть подготовку, противник начал чаще обвинять ополченцев в обстреле своих позиций.

— Тем самым пытаются создать информационный повод, который развяжет им руки, — добавил он.

Как писал Лайф, ранее в ДНР зафиксировали, что войска Украины приведены в боевую готовность.