Ополчение ДНР заявило о готовности перейти в контрнаступление в случае атаки ВСУ

Остановить "заигравшийся в войну режим Порошенко" призвали лидеров западных стран.

Ополчение Донецкой Народной Республики переведено в высшую степень боевой готовности после убийства главы ДНР Александра Захарченко и в случае атаки со стороны украинских силовиков и готово перейти в контрнаступление. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

— Наши подразделения приведены в высшие степени боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, вплоть до перехода в контрнаступление в случае атаки с вражеской стороны, — рассказал Басурин на брифинге.

Полковник призвал лидеров западных стран вмешаться и остановить "заигравшийся в войну режим" президента Украины Петра Порошенко, который может привести к очередному витку кровопролития.

Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска Украины на линии соприкосновения были приведены в боевую готовность после гибели Захарченко. Отмечалось, что группы бронетехники врага выдвигаются на огневые позиции.