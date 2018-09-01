Названы направления тем для итогового сочинения выпускников школ

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Названы направления тем для итогового сочинения выпускников школ

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Конкретные темы будут разрабатываться Рособрнадзором для каждого часового пояса.

Министр просвещения России Ольга Васильева во время встречи с выпускными классами в школе № 45 в Калуге назвала направления для тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год.

— Итак, это будет пять направлений, — уточнила она.

  • "Отцы и дети";
  • "Мечта и реальность";
  • "Месть и великодушие";
  • "Искусство и ремесло";
  • "Доброта и жестокость".

Министр отметила, что конкретные темы сочинений будут разрабатываться позже Рособрнадзором для каждого часового пояса отдельно. Известны они будут непосредственно в день проведения.

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