Движение через пункты пропуска на границах ДНР возобновлено

Читайте также

Движение через пункты пропуска на границах ДНР возобновлено

273

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

Возобновлено движение через пропускные пункты на границах Донецкой народной республики, которое было закрыто после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил депутат Народного совета республики Владислав Бриг в своём телеграм-канале.

— Пограничные переходы в ДНР на выезд из республики разблокированы, — написал Бриг и добавил, что движение открыто и на въезд. При этом на всех КПП введён усиленный режим досмотра.

В Донецкой народной республике после убийства Александра Захарченко в результате взрыва были предприняты повышенные меры безопасности. В частности, ополченцы временно закрыли все пропускные пункты на территории ДНР.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×