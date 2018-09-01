Движение через пункты пропуска на границах ДНР возобновлено

Возобновлено движение через пропускные пункты на границах Донецкой народной республики, которое было закрыто после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил депутат Народного совета республики Владислав Бриг в своём телеграм-канале.

— Пограничные переходы в ДНР на выезд из республики разблокированы, — написал Бриг и добавил, что движение открыто и на въезд. При этом на всех КПП введён усиленный режим досмотра.

В Донецкой народной республике после убийства Александра Захарченко в результате взрыва были предприняты повышенные меры безопасности. В частности, ополченцы временно закрыли все пропускные пункты на территории ДНР.