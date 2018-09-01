В Беслане почтили память жертв теракта в школе

Памятные мероприятия пройдут также во Владикавказе, Москве, Петербурге и других городах России.

В Северной Осетии прозвенел школьный звонок, знаменующий начало трёхдневных траурных мероприятий в память жертв теракта в школе Беслана. Звонок прозвучал 1 сентября в 9:15 — ровно тогда, когда террористы сделали первый выстрел 14 лет назад.

С самого утра люди несли цветы и зажигали свечи у фотографий погибших в спортзале. Кроме того, люди продолжают приносить игрушки и воду — в знак того, что террористы три дня не разрешали заложникам пить. Само мероприятие проходит в тишине под звуки траурной музыки.

Одним из первых цветы возложил глава республики Вячеслав Битаров вместе с членами правительства и различных общественных организаций.

Траурные мероприятия продлятся три дня, а завершающее состоится 3 сентября на мемориальном кладбище в Беслане, известном как Город ангелов.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в Беслане. В течение трёх дней они удерживали в заложниках более тысячи человек. В результате погибло 334 человека, 186 из которых — дети.