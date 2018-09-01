Лавров назвал убийство Захарченко провокацией для срыва минских договорённостей

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Лавров назвал убийство Захарченко провокацией для срыва минских договорённостей

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство главы ДНР Александра Захарченко откровенной провокацией, которая делает невозможной встречу лидеров "нормандской четвёрки" в ближайшем будущем.

— Провокация. Откровенная, направленная на срыв выполнения минских договорённостей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями. Но в нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайшей встрече в "нормандском формате", — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее в МИД РФ заявили, что целью теракта в центре Донецка, жертвой которого стал глава ДНР Александр Захарченко, является срыв процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе и выполнения минских договорённостей. Позже официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что гибель лидера ополчения лишила Украину шанса на возрождение и становление на путь настоящего демократического развития.

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