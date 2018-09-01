Трамп сообщил о сроках подписания нового торгового договора с Мексикой и Канадой

Отмечается, что США также ведут переговоры на протяжении всего текущего года, в том числе и на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс США о намерении подписать новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой в течение 90 дней. Как сообщили в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, данный договор является самым прогрессивным и имеющим высокие стандарты в мире.

Отмечается, что США также ведут переговоры с Канадой на протяжении всего текущего года, в том числе и на этой неделе. Пятого сентября команда Торгового представительства Соединённых Штатов встретится с главой МИД Канады Христей Фриланд.

— Переговоры были конструктивными, и мы добились прогресса, — говорится в заявлении. — Наши официальные лица продолжают работать над достижением договорённости.

Ранее американский лидер заявил, что с Мексикой были достигнуты договорённости о заключении нового торгового договора вместо действующего Договора о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Как писал Лайф, Трамп также заявил, что торговое соглашение с Канадой будет заключено полностью на условиях США, надеясь на неразглашение своих слов. Позже он раскритиковал Bloomberg из-за утечки информации.