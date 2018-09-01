Голикова рассказала, какой конкурс в этом году был на место в вузах

Вице-премьер РФ также сообщила, что средний проходной балл при поступлении составил 69,1.

Конкурс в приёмных комиссиях в российских вузах составил 9,1 человека на место в 2018 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Дне первокурсника в МГУ им. М. В. Ломоносова.

— 9,1 человека приходилось на одно место (в вузах. — Прим. ред.) Российской Федерации, при этом самой востребованной оказалась медицинская специальность, — сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что средний балл прохождения на первый курс составил 69,1, что выше на 0,9 балла, чем в 2018 году. В МГУ средний проходной балл составил 87,5.

— У нас очень большие перспективы. Только на национальный проект "Образование" в ближайшие шесть лет государство планирует направить бюджетные деньги в размере 747,6 млрд рублей, — отметила Голикова, рассказывая о планах по развитию социальной сферы.

Как ранее рассказывал Лайф, Times Higher Education поместил МГУ на первую строчку в списке лучших вузов Евразии.