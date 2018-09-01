В Сочи подписаны документы о сборке коммерческих моделей ГАЗ в Азербайджане

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В Сочи подписаны документы о сборке коммерческих моделей ГАЗ в Азербайджане

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллинников

В Сочи по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева подписаны документы о сборке в этой республике коммерческих моделей ГАЗ.

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