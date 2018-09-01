Лавров прокомментировал "пророссийскую" речь Макрона

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал резкое заявление лидера Франции Эмманюэля Макрона в отношении США. По словам главы ведомства, выступление объясняется тем, что уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют.
— Честно говоря, не могу себе представить, чтобы президент Франции Макрон опирался на что-либо, кроме собственных убеждений во внешней политике, когда он адресует свои напутствия французским дипломатам, работающим за рубежом, — заявил Лавров в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым" на телеканале "Россия 1".
Он выразил уверенность, что всё это "вызревало" не один день.
Заявлению предшествовал вопрос ведущего, не была ли речь Макрона написана в российском МИД.
Также министр выразил мнение, что это связано не только со сменой руководства администрации США в 2016 году. Сергей Лавров заявил, что любая страна хочет иметь нормальные отношения с США, но любая уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют.
Отметим, что ранее Дмитрий Песков заявил, что сейчас прорабатывается возможность визита Владимира Путина во Францию в ноябре текущего года.
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