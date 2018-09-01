Лавров прокомментировал "пророссийскую" речь Макрона

Ранее французский лидер раскритиковал позицию США, заявив, что нужно выстраивать отношения с Россией и Турцией.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал резкое заявление лидера Франции Эмманюэля Макрона в отношении США. По словам главы ведомства, выступление объясняется тем, что уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют.

— Честно говоря, не могу себе представить, чтобы президент Франции Макрон опирался на что-либо, кроме собственных убеждений во внешней политике, когда он адресует свои напутствия французским дипломатам, работающим за рубежом, — заявил Лавров в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым" на телеканале "Россия 1".

Он выразил уверенность, что всё это "вызревало" не один день.

Заявлению предшествовал вопрос ведущего, не была ли речь Макрона написана в российском МИД.

Также министр выразил мнение, что это связано не только со сменой руководства администрации США в 2016 году. Сергей Лавров заявил, что любая страна хочет иметь нормальные отношения с США, но любая уважающая себя страна не может мириться с тем, что ей диктуют.

Отметим, что ранее Дмитрий Песков заявил, что сейчас прорабатывается возможность визита Владимира Путина во Францию в ноябре текущего года.