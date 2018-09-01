Басурин рассказал о состоянии вице-премьера ДНР, раненного при взрыве в Донецке

Вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, который пострадал в результате взрыва в кафе в центре Донецка, находится в "стабильно хорошем состоянии". Зампредседателя Совмина даже может принять участие в прощании с погибшим Александром Захарченко. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

— Есть вероятность, что он будет на прощании с Захарченко, — отметил полковник.

Басурин добавил, что состояние руководителя молодёжной платформы "Оплот Донбасса" Натальи Волковой, которая также пострадала при теракте, остаётся тяжёлым.