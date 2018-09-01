Путин заявил, что Россия продолжит содействовать решению карабахского конфликта

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Путин заявил, что Россия продолжит содействовать решению карабахского конфликта

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев 

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил о намерении Москвы продолжать содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

— В качестве сопредседателя минской группы Россия продолжит оказывать всё возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта, — подчеркнул глава российского государства.

Конфликт между Баку и Ереваном из-за принадлежности региона начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией.

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