Платье за 17 млн и огромный торт. В Москве прошла свадьба племянника Джабраилова

Читайте также

Платье за 17 млн и огромный торт. В Москве прошла свадьба племянника Джабраилова

110
Сообщается, что вес платья невесты от бренда Zuhair Murad составил 45 килограммов.

В московском ресторане Safisa отметили свадьбу племянника предпринимателя Умара Джабраилова — студента МГУ Ахмеда. Как сообщает телеграм-канал Super, торжество было поистине пышным: 400 гостей, среди которых депутат Госдумы Адам Делимханов, огромный многоэтажный торт, чеченские артисты.

<p>Ахмед и Хава. Фото: Super</p>

<p>Невеста с мамой жениха. Фото: Super</p>

18-летняя невеста предстала в роскошном платье за 17 миллионов рублей от бренда Zuhair Murad. Вес платья тоже внушителен — 45 килограммов, однако, согласно чеченским традициям, девушка почти весь вечер провела под специальным шатром, куда к ней подходили гости, поэтому двигаться ей много не нужно было. Пока невесту поздравляли и фотографировались с ней, Ахмед с друзьями и братьями находился в отдельной комнате.

<p>Фото: Super</p>

<p>Фото: Super</p>

<p>Фото: Super</p>

Ранее уже сообщалось, что перед гостями планировалось выступление чеченских артистов. Исключением стало появление на торжестве Надежды Кадышевой.

В Москве Ахмед и Хава отметили свадьбу во второй раз. Ранее торжество прошло в Грозном. Как писал Лайф, для того чтобы доставить невесту в Москву с должным комфортом, в Грозный отправили частный самолёт.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×