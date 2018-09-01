Аварию борта "ЮТэйр" будет расследовать спецкомиссия с участием Росавиации

Как отмечается, в состав группы также войдут разработчики и производители воздушного судна.

Расследованием причин аварии с самолётом компании "ЮТэйр" займётся специальная комиссия с представителями Росавиации, "ЮТэйр", аэропорта Сочи и производителя самолёта. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

— Расследованием всех обстоятельств и причин авиационного происшествия занимается специально созданная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей воздушного судна, аэропорта Сочи и авиакомпании "ЮТэйр", — говорится в сообщении.

Напомним, самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Utair выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Пострадало 18 человек. Во время эвакуации борта погиб один сотрудник аэропорта от сердечного приступа. Всероссийский союз страховщиков сообщил, что пострадавшие получат страховые выплаты до 2 млн рублей.