"В любое удобное время". Алиев пригласил Путина в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Баку.
— Хотел бы, в свою очередь, пригласить Вас совершить визит в Азербайджан в любое удобное для вас время,— заявил Ильхам Алиев по итогам переговоров с Путиным в Сочи.
Кроме того, азербайджанский лидер поблагодарил президента России за приглашение в нашу страну и за возможность обменяться мнениями.
Ранее, как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин выразил надежду на развитие отношений между Россией и Азербайджаном.
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