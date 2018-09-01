"В любое удобное время". Алиев пригласил Путина в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Баку.

— Хотел бы, в свою очередь, пригласить Вас совершить визит в Азербайджан в любое удобное для вас время,— заявил Ильхам Алиев по итогам переговоров с Путиным в Сочи.

Кроме того, азербайджанский лидер поблагодарил президента России за приглашение в нашу страну и за возможность обменяться мнениями.

Ранее, как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин выразил надежду на развитие отношений между Россией и Азербайджаном.