Путин и Алиев подписали ряд соглашений по расширению сотрудничества стран

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Путин и Алиев подписали ряд соглашений по расширению сотрудничества стран

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава России Владимир Путин. Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество двух стран. В частности, стороны договорились о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока "Гашадаш" и северной части Апшеронского полуострова, которая расположена на азербайджанском участке Каспийского моря. Об этом сообщил на пресс-конференции посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

Кроме того, был подписан контракт между "Роснефтью" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики.

По словам дипломата, достигнутые договорённости направлены на увеличение товарооборота и развития экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

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