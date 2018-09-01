Путин и Алиев подписали ряд соглашений по расширению сотрудничества стран

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали пакет документов, расширяющий сотрудничество двух стран. В частности, стороны договорились о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока "Гашадаш" и северной части Апшеронского полуострова, которая расположена на азербайджанском участке Каспийского моря. Об этом сообщил на пресс-конференции посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

Кроме того, был подписан контракт между "Роснефтью" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики.

По словам дипломата, достигнутые договорённости направлены на увеличение товарооборота и развития экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном.