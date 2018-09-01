Путин назвал отношения России и Азербайджана стратегическим партнёрством

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за визит и отметил стратегический характер отношений Москвы и Баку. По словам российского лидера, страны поддерживают контакты и по политической линии, и по экономической.

— У нас встречи носят регулярный характер, и это естественно: у нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнёрством, — подчеркнул глава российского государства.

Путин заявил, что в прошлом году объём продаж продукции гражданского назначения между Россией и Азербайджаном вырос на 20%. В свою очередь, Ильхам Алиев отметил положительную динамику в развитии отношений с Москвой и выразил убеждённость, что у стран есть большой потенциал экономического сотрудничества, который приведёт к ещё большему росту товарооборота.