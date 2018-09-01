Порошенко в Вашингтоне обсудил "Северный поток — 2" с делегацией Конгресса США

После переговоров лидер Незалежной поблагодарил США за содействие в развитии обороны.

Президент Украины Пётр Порошенко провёл в Вашингтоне встречу с делегацией Конгресса США, на которой обсудил ряд вопросов по обороне и транзиту газа. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Отмечается, что переговоры были посвящены территориальной целостности Украины, поддержке США и предоставлению оборонной техники. Помимо этого, была обсуждена ситуация в Донбассе и вопросы относительно проекта "Северный поток — 2". После встречи президент поблагодарил США за содействие и за "усиление санкционного давления на Россию".

Ранее Порошенко назвал "Северный поток — 2" троянским конём Кремля. Президент Украины уверен, что проект направлен против европейской энергетической безопасности.