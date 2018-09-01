Сирийские войска отразили попытку боевиков прорваться в Пальмиру

В результате двое террористов были ликвидированы, ещё два экстремиста взяты в плен.

Сирийские правительственные войска отразили попытку боевиков прорваться в Пальмиру провинции Хомс со стороны населённого пункта Эт-Танф, который находится к югу-востоку от города. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР.

— Сегодня в пять часов утра в 36 километрах юго-восточнее города Пальмира произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с диверсионно-террористической группой боевиков, — говорится в пресс-релизе.

В результате войска САР ликвидировали двух террористов, ещё два экстремиста были взяты в плен. На данный момент они дают показания. В частности, задержанные успели рассказать о подготовке серии терактов в районе Пальмиры с целью обеспечить проход главных сил террористов к городу. По их словам, боевики планировали взять Пальмиру под свой контроль в течение недели.