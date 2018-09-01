Волкер заявил, что США могут передать Украине летальное оружие

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью газете "Гардиан" заявил о готовности оказать помощь Украине поставками летального оружия.
Волкер заявил, что еженедельно украинцы теряют солдат, а потому для них естественно наращивать свой военный потенциал, ровно так же, как и обращаться за помощью в этом к другим странам.
— Я думаю, что состоится определённая дискуссия в отношении военно-морского потенциала, — сказал Волкер, добавив, что нужно помочь Украине "восстановить военно-морские силы".
Также он добавил, что Украине нужно обратить внимание на противовоздушную оборону.
Ранее стало известно о том, что Украина намерена приобрести у США комплексы ПВО.
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