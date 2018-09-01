Вырвалась из дворца. Меган Маркл улетела в Торонто без принца Гарри

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Вырвалась из дворца. Меган Маркл улетела в Торонто без принца Гарри

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Дети подруги, с которой решила встретиться герцогиня, исполняли важные роли в церемонии её бракосочетания с представителем королевской семьи.

Западные СМИ узнали, что Меган Маркл на три дня улетела из Великобритании в Канаду, однако принц Гарри супругу не сопровождал. Как сообщает портал "Дни.ру", герцогиня Суссекская отправилась в Торонто, чтобы повидаться с подругой Джессикой Малруни.

<p>Фото: © Wikipedia/Mark Jones</p>

Как отмечают журналисты, сыновья Малруни играли важную роль в церемонии бракосочетания Маркл с принцем Гарри: мальчики были пажами и несли фату невесты, а маленькая дочь подруги исполнила роль цветочницы.

Ранее Лайф писал о том, что у Меган Маркл и принца Гарри наступил новый этап в отношениях — пара завела собаку.

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