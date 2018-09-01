Герой России назвал пилотов "ЮТэйр" виновными в аварийной посадке лайнера в Сочи

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Герой России назвал пилотов "ЮТэйр" виновными в аварийной посадке лайнера в Сочи

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Также Магомед Толбоев заявил о том, что гражданские лётчики в стране не умеют летать в такую погоду.

Герой России, заслуженный лётчик РФ Магомед Толбоев считает, что именно экипаж виновен в происшествии с самолётом Boeing 737-800 авиакомпании UTair в Сочи. Об этом он сообщил порталу Ura.ru

<p>Фото: <a href="https://t.me/Lshort" target="_blank">LIFE SHOT.</a></p>

По мнению эксперта, ключевую роль сыграли погодные условия, однако именно пилоты принимают решение о том, сажать лайнер или нет, и в данном случае ответственность за решение должна быть именно на пилоте. Толбоев также заявил о том, что в России существует большая проблема в авиации.

— Ни один российский лётчик не умеет летать в такую погоду. Они просто не научены. Они даже понятия не имеют, что такое глиссирование, когда между колёсами и бетоном полосы образуется тончайший слой воды — плёнка, которая не даёт им между собой сцепиться. И самолёт несёт куда попало, — заявил Магомед Толбоев.

Напомним, при посадке в аэропорту Сочи пассажирский "боинг" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Кадры с места происшествия попали на видео.

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