МЧС объявило в пяти регионах России экстренное предупреждение о пожароопасности

Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае, Ростовской области, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях с 2 по 4 сентября из-за угрозы возникновения природных пожаров. Об этом сообщает Южный региональный центр МЧС РФ.

Отмечается, что на протяжении нескольких дней в субъектах сохранится чрезвычайная пожароопасность, велика вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, возгорания в камышовых зарослях, а также на объектах экономики и в населённых пунктах.

Как писал Лайф, аномальная жара не обошла стороной и российскую столицу — на второе сентября в Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности в связи с высокой пожароопасностью.