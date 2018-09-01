Прокуратура проверит действия экипажа в ходе спасательной операции в Сочи

Ранее сообщалось, что расследованием инцидента займётся также спецкомиссия с участием Росавиации.

Южная транспортная прокуратура во время проверки после инцидента с самолётом проверит действия экипажа и служб аэропорта при выполнении аварийно-спасательных работ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

— Прокуратура организовала проверку действий экипажа воздушного судна и аэропортовых служб при выполнении ими аварийно-спасательных работ, — рассказали в прокуратуре.

Напомним, самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Utair выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Пострадало 18 человек. Во время эвакуации борта погиб один сотрудник аэропорта от сердечного приступа. Всероссийский союз страховщиков сообщил, что пострадавшие получат страховые выплаты до 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что расследованием инцидента займётся специальная комиссия с представителями Росавиации, "ЮТэйр", аэропорта Сочи и производителя самолёта.