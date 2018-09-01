Ушаков: В Кремле пока не прорабатывают встречу Путина и Трампа

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Ушаков: В Кремле пока не прорабатывают встречу Путина и Трампа

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Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее отмечалось, что главы государств могут провести переговоры в рамках поездки Путина на форум в Сингапур в ноябре.

В Кремле пока не работают над встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Пока нет, — приводит РИА "Новости" его ответ на вопрос, началась ли проработка возможной встречи глав государств.

Напомним, первые полномасштабные переговоры российского и американского президентов прошли в Хельсинки 16 июля. Как ранее писал Лайф, с 11 по 15 ноября Путин планирует посетить форум в Сингапуре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в рамках этой поездки может быть проработана новая встреча Путина и Трампа.

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