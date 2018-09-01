Песков счёл преждевременным говорить о встрече Путина и Трампа в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что пока преждевременно говорить о том, возможна ли встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Париже в ходе мероприятий, посвящённых годовщине окончания Первой мировой войны.
— Мы не знаем, будет ли Путин в Париже, будет ли Трамп в Париже. Поэтому говорить об этом преждевременно и пока невозможно, — сказал Песков журналистам в Сочи.
Ранее в Кремле не исключали, что Путин посетит Париж 11 ноября для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако возможность визита пока согласовывается по дипломатическим каналам.
Дональд Трамп выражал намерение посетить это мероприятие.
Напомним, что предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки.
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