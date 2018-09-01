Кадыров прокомментировал отказ США финансировать агентство ООН из-за Палестины

По мнению политика, действия Вашингтона свидетельствуют о том, что его "не волнуют горе, страдания, голод, болезни палестинских детей".

Отказ финансировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является ещё одним шагом со стороны Соединённых Штатов, способным привести к росту напряжённости и осложнению мирного процесса в регионе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Предыдущим подобным действием он назвал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

— Наложив запрет на поддержку БАПОР, руководство США окончательно сняло все маски и продемонстрировало, что Вашингтон является одним из участников конфликта на Ближнем Востоке, а не беспристрастным посредником между Израилем и Палестиной, — написал чеченский лидер в своём телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что заявление Госдепартамента о намерении направить предназначенные для агентства средства на другие "приоритетные проекты в соответствии с национальными интересами США" свидетельствует о том, что Белый дом "не волнуют горе, страдания, голод, болезни палестинских детей".

В заключение руководитель республики задаётся вопросом, "как же быть с умилительными речами американских политиков о гуманизме и правах человека или палестинские дети лишены права на достойную человека жизнь?"

Ранее США объявили о прекращении дополнительных выплат агентству ООН, подчеркнув, что больше не намерены "нести на себе крайне непропорциональное бремя расходов на БАПОР".