"Донбасс потерял друга". Жители ДНР несут цветы к месту гибели Захарченко

Местные жители выражают слова скорби и соболезнования, некоторые еле сдерживают слёзы.

Жители Донбасса с утра несут цветы к месту гибели главы ДНР Александра Захарченко. Местом возложения цветов стало дерево у входа в ресторан "Сепар", где в результате мощного взрыва глава республики получил смертельное ранение и позже скончался в больнице.

Видео прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

— Батя наш, что можно сказать, наш батя, — говорит жительница Донецка, еле сдерживая слёзы. — Беспокоился о народе, о своём крае, о своей земле. Он знал, на что пошёл, и отдал свою жизнь для этого. У нас таких людей просто нет и не будет.

— Для меня это большое горе, это невосполнимая утрата. Это наш руководитель, — приводит агентство ДАН слова местной жительницы Татьяны Чернышовой.

— Я с Александром Владимировичем познакомился в апреле месяце, — рассказал военнослужащий Алексей Тишенко. — Я как отца его уважал. Это был большой человек. Донбасс потерял друга, руководителя.

Напомним, по одной из версий, бомба была замаскирована под светильник. В результате взрыва скончался также телохранитель Захарченко, ещё 12 человек пострадали. Как ранее писал Лайф, в ДНР рассказали, кто организовал убийство главы ДНР.